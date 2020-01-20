ERCAN HAVALİMANI'NDA PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre: 19.01.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Ercan Havalimanında A.K .(E-40) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla nakit para olan 16.000 Amerikan Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



