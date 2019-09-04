ERCAN-İSKELE ANAYOLU ÜZERİNDE KORKUTAN KAZA!

Ercan-İskele anayolu üzerinde korkutan kaza

Bugün saat 09:00 sıralarında, Ercan- İskele anayolu üzerinde, Ahmet Bal (E-19), yönetimindeki TGV 040 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun solunda bulunan Gülgün Süt fabrikasına dönüşe geçen Emrah Kıstı (E-32), yönetimindeki MG 680 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Polisten alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.