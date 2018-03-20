ERCAN-İSTANBUL UÇAĞINDA OLAY!
Yolcular gözaltına alındı!
Airport'un haberine göre Pegasus Havayolları'nın Ercan-İstanbul seferini yapan uçağı 3 buçuk saatlik rötar yaptı. Düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus'un dün gerçekleştirdiği Ercan-İstanbul seferinde bazı yolcular gözaltına alındı.
PC1897 sefer sayılı Lefkoşa-İstanbul seferini yapacak Pegasus Havayolları uçağında arıza meydana geldi. Sat 20.10'da havalanması planlanan uçağın kalkış saati önce 22.10 daha sonra ise 23.00 olarak güncellendi.
Pegasus Havayolları, Kıbrıs-İstanbul seferini yapması için başka bir uçağını ve ekibini KKTC'ye gönderdi. Ercan Havalimanı'na gelen yeni uçakla yolcular İstanbul'a getirildi.
3 buçuk saatlik rötar süresinde ise bazı yolcular polise şikayet edilerek gözetim altında tutuldu. Yeni gelen uçağın pilotunun yaptığı anonsta uçuştan çekilen uçağın ciddi bir arıza yaşadığı belirtildi.
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