Ercan-Türkiye uçuşları normale döndü
Ercan-Türkiye uçuşları normale döndü
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Türkiye’deki olumsuz hava şartları nedeniyle etkilenen Ercan-Türkiye uçuşları normale döndü.
Ercan Havalimanı’nda, Türkiye’de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş operasyonlarında iptaller ve gecikmeler yaşandı…
Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi konuyla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada süreçte karşılıklı geliş gidiş olmak üzere toplamda 22 seferin iptal edildiğini söyledi…
İptal edilen seferlerin yerine 4 ek sefer konduğunu belirten Sofi, uçuşların normale döndüğünü açıkladı.
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