ERCAN UÇUŞUNDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ...

"Kabin amirimiz tarafından CPR uygulanmış, ambulans ve ilk yardım görevlileri gelene kadar CPR’a devam edilmiştir."

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Ercan Havalimanı’na gelen uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Rahmi Duran Ersuz ölümünde ihmal olduğu iddiaları üzerüne Pegasus Hava Yollarından Açıklama geldi.

Yapılan açıklamada “Rahmi Duran Ersuz’un ölümü ihmaldir” manşeti gerçeği yansıtmamakta kabin ekiplerimiz misafirimize yardımcı olmak adına tüm çabayı göstermişlerdir denildi.

Açıklama şöyle:

Misafirimiz Rahmi Duran Ersuz’un vefat haberini üzülerek öğrendik. Pegasus Hava Yolları olarak kendisine Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyoruz.

Misafirimizin vefatıyla ilgili Osman Bektaş tarafından ilgili haberde iddia edilen konular tamamen asılsız olup, “Rahmi Duran Ersuz’un ölümü ihmaldir” manşeti gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir.

14.11.2019 tarihli, PC-1920 sefer sayılı İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan uçuşunda misafirimiz Rahmi Duran Ersuz rahatsızlanmış, hemen akabinde kendisine yardımcı olabilmek adına kabin ekiplerimiz tarafından doktor anonsu yapılmıştır. Hemşire bir misafirimiz kendisine acil müdahalede bulunmuş olup, rahatsızlanan misafirimizin nefesini rahatlatmak amacıyla kendisine oksijen verilmiştir. Misafirimizin kendini daha iyi hissettiğinden emin olunduktan sonra nabzı da kontrol edilerek koltuğuna kadar eşlik edilmiştir. Akabinde misafirimizin tekrar nöbet geçirmesi üzerine hemşire misafirimizle birlikte nabzı tekrar kontrol edilmiş, nabız alınamayınca kabin amirimiz tarafından CPR uygulanmış ve ambulans ve ilk yardım görevlileri gelene kadar CPR’a devam edilmiştir. Ambulans görevlileri misafirimize müdahale etmeye zamanında gelmiş olup, misafirimiz ambulansa bindirilmiştir.

Herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı bu durumla ilgili konuyu bilgilerinize sunar, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Pegasus Hava Yolları

Haber Kıbrıs