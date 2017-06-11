ERCAN VE GİRNE’DE UYUŞTURUCU NEDENİYLE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ercan ve Girne’de uyuşturucu nedeniyle 2 kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında, Ercan Havaalanı’nda, KKTC'ye giriş yapan C.C.T.’nin (E-33) üzeri narkotik detektör köpeğin tepki vermesiyle arandı.

Söz konusu kişinin üzerinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alınırken, C.C.T. de tutuklandı.

Öte yandan, dün öğleden sonra Girne'de K.R.A.B.M.’nin (E-29) evinde yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu, emare olarak alındı. Söz konu kişi tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması