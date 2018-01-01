ERCAN YOLUNDA KAZA: 3 YARALI

Mehmet KARA

Bu sabah saat 06.24 sularında Ercan Havalimanı yolunda meydana gelen trafik kazasında TKB 444 plakalı Mercedes Viano marka araç sürücüsü, aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

Kaza sırasında araçta yolcu olarak bulunan 48 yaşındaki Abdullah Burak, 38 yaşındaki Hilmi Elitel, 47 yaşındaki Lokman Akdeniz ve araç sürücüsü 34 yaşındaki Halim Mert Güdenoğlu yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Kaza, Ercan Havalimanı üzerinde kuzey istikametinden güneye doğru seyreden araç, Ercan Çemberi’ne geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip aracın sağ tekerleğiyle çemberdeki bordür taşlarına çarptı.

Çarpma sonucu savrulan araç güneydoğu istikametine dönerek durabildi. Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Burak, Hilmi Elitel ve Lokman Akdeniz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araçta ciddi maddi hasar meydana geldiği de bildirildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kıbrıs