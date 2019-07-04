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ERCAN'A GİRERKEN TESPİT EDİLDİ!

ERCAN'A GİRERKEN TESPİT EDİLDİ!

1 kişi hakkında yasal işlem!

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PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET    

Ercan Havalimanı’nda, İ.A’nın. (E-28) 10 bin 700 Amerikan Doları ve 8 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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