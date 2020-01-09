ERCAN'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 09.01.2020 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Ercan Havaalanında Y.Ç.(E-23)’nin tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan toplam 200.500 ABD Doları nakit parayla yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.



