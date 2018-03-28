ERCAN'DA 136 ADET HAP!
19 yaşındaki genç yakalandı!
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Ercan Havaalanı’nda, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 136 adet hap ele geçirildi.
İsminin baş harfleri B.S.S.A olan 19 yaşındaki bir kişi, dün sabah saat 11.00’de ülkeye giriş yapmaya çalıştığı sırada narkotik köpeğin tepki vermesi sonrası yakayı ele verdi.
Olayla ilgili B.S.S.A gözaltına alındı, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.
Etiketler : Ercan Havaalanı, uyuşturucu, hap
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