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  3. ERCAN'DA 2 YOLCU TUTUKLANDI!
ERCAN'DA 2 YOLCU TUTUKLANDI!

ERCAN'DA 2 YOLCU TUTUKLANDI!

2 tutuklu!

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UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan 2 yolcu üzerinde uyuşturucu tespit edildi.

M.İ.B.’nin   (E-24)  üzerinde  ve eşyalarında  yapılan aramada  12,  Ö.C’nin (E-27) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. İki şahıs da tutulandı.

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