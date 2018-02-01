ERCAN'DA 2 YOLCU TUTUKLANDI!
2 tutuklu!
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UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan 2 yolcu üzerinde uyuşturucu tespit edildi.
M.İ.B.’nin (E-24) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 12, Ö.C’nin (E-27) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. İki şahıs da tutulandı.
Etiketler : Ercan Havalimanı, 2 yolcu, uyuşturucu, tutuklanma
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