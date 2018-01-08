ERCAN'DA 3 YOLCUYA YASAL İŞLEM!

Ercan Havaalanı’nda üç yolcu hakkında, yasanın öngördüğü miktarın üzerinde nakit parayla yurt dışına çıkmak istemeleri nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre, O.A.(E-44) 15 bin ABD Doları nakit parayı, T.A. (E-50) 15 bin ABD Doları nakit parayı ve M.İ. (E-57) de 15 bin 800 ABD Doları ve 38 bin TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkaracağı sırada tespit edildi.

Söz konusu üç kişi hakkında, yolcu beraberinde 10 bin Euro veya muadili paradan fazla olan para ile yetkili makamlara beyan etmeden seyahat etmeleri nedeniyle yasal işlem başlatıldığı açıklandı.