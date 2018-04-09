ERCAN'DA BÜYÜK VURGUN!

Ercan Havalimanı’nda yapımı süren yeni havalimanı inşaatında geçtiğimiz yıl işten ayrılan 10 kişiyi çalışır göstererek binlerce lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun tutuklandı

Devrim DEMİR

Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Meriç’te bulunan yeni havalimanı inşaatında geçtiğimiz yıl işten ayrılan ve halen çalışır gösterilip 9 ayda 112 bin 285,56 TL ‘yi zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen 37 yaşındaki şirket müdürleri Halil Emre Güven ve 49 yaşındaki Atıl Taşkun şikâyet üzerine tutuklandı.

Yapılan sorgulamada suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, suçsuz olduklarını öne sürdü.

Güven ve Taşkun dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, polisin olayın aydınlatılması için süreye ihtiyacı olduğuna değinerek zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

10 işçi 9 ay önce işten ayrıldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Kozal Depreli olayla ilgili bulguları aktardı.

Depreli, zanlılar Halil Emre Güven ve Atıl Taşkun’un 11 Temmuz 2017 23 Mart 2018 tarihleri arasında Taşyapı İnşaat şirketinin Meriç’te bulunan yeni, havalimanı İnşaat’ında personele dağıtılan maaşlardan sorumlu olduklarını ve daha önceden şirketten işten ayrılan Bahçeli Kaya, Mustafa Kaya, Tekin Işık, Ömer Yalın, Mevlut Yalın, Abdullah Sevim. Erol Polat, Şehmuz Kılıç, Ramazan Çakal ve Bayram Bilgili adına çalışıyormuş gibi maaş ödemesi yapılmış gösterilerek toplamda 112 bin 285,56 TL parayı tasarruflarına geçirip sirkat ettikleri gerekçesi ile aleyhlerine şikâyet bulunduğunu mahkemeye aktardı.

İfade vermeyi ret ettiler

Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturma sonucu zanlıların tutuklandığını ancak mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vermediklerini belirtti.

Depreli, soruşturma kapsamında öncelikle yapılan ilk araştırmada isimlerine ödeme çıkarılan eski çalışanların yurtdışında olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, bağlantılı bir şahsın daha arandığını ayrıca soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar suçsuz olduklarını hiçbir şekilde parayı zimmetlerine geçirmediklerini, kurumda görevlerinin kendilerine gelen işçi takip forumlarını bilgisayara işleyip onaylattıktan sonra muhasebeciden ödeme çıkartmak olduklarını beyanında bulundular.

Havadis