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ERCAN'DA GREV!

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ERCAN'DA GREV!
Grev yapacaklar!

Perşembe günü Ercan'da grev var!

EMEK-İŞ sendikası, sendikal örgütlenme hakkı için 29 Aralık Perşembe günü Ercan Havalimanı’nda 09.00-21.00 saatleri arasında uyarı grevi; aynı gün Meclis önünde saat 11.00’de de kitlesel eylem kararı aldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı EMEK-İŞ sendikası, sendikal örgütlenme hakkı için 29 Aralık Perşembe günü Ercan Havalimanı’nda 09.00-21.00 saatleri arasında uyarı grevi; aynı gün Meclis önünde saat 11.00’de de kitlesel eylem kararı aldı.

DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek konuya ilişkin yazılı açıklamasında, CAS çalışanlarının DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ sendikasında örgütlendikleri ve toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları için son bir aydır hükümet ve CAS Yönetim Kurulu’nca faşizan baskılara maruz kalmakta olduğunu iddia etti.

İŞİNE SON VERİLEN PERSONEL SAYISI 31

Felek, sendikadan istifa etmek yerine, sendika toplantılarına katıldıklarından ötürü işlerine son verilen personel sayısının bugün itbarıyla 31’e ualştığını kaydetti.

Anayasal hak olan sendikal örgütlenme hakkının bilhassa özel sektörde benzer yöntemlerle engellendiğini savunan Felek, demokratik ülkelerde Anayasal ve yasal hakların devlet kurumlarının güvencesinde olduğunu vurguladı.

CAS emekçilerinin sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakkı için onurlu direnişinin, Meclis önünde yağmur ve soğuğa rağmen 7 gündür devam ettiğini kaydeden Felek, “hükümet yetkililerinin ise bu hakkı yok saydıklarından bildiklerini okumaya devam ettiklerini” ileri sürdü.

EYLEM ÇAĞRISI

Felek, emeğe, emekçiye, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkını savunan ve mücadele eden tüm sendikaları, sivil toplum örgütlerini, siyasi parti ve tüm halkı perşembe günü saat  11.00’de Meclis önündeki eyleme davet etti.

 

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