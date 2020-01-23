ERCAN'DA İKİ KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM!

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

1. 22.01.2020 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda A.K.M.M.(E-23), tasarrufunda 10,000 Euro muadili. döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 16.000 ABD Doları ve 2.500 Euro nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 22.01.2020 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda D.A.M.A. (E-55), tasarrufunda 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 14.700 ABD Doları ve 10.000 TL nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.