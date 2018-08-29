ERCAN’DA KRİZ MESAİSİ!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “hükümetin ek mesaiden tasarruf etme kararına saygı duyduklarını belirterek, sendika olarak daha da tasarruf edebilmesi adına saat 19.00’dan itibaren ek mesai çalışmama kararı aldıklarını duyurdu. Dün gece Ercan’a tüm uçuşlar durdu. Uçuşu olan çok sayıda yolcu dün Ercan’da perişan olurken, öfke doruktaydı.



Acil toplanan Bakanlar Kurulu, Ercan Havaalanı’nda gerçekleştirilen grev niteliğindeki eylemi yasakladığını duyurdu. Uçuşları iptal edilen uçaklar arasında THY, Atlas Jet ve Pegasus seferleri de yer aldı.



Yaşananlara tepki gösteren Genç İşadamları Derneği, Ercan'da yaşanan kaosun kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, 'Ercan’da yaratılan kaos kabul edilemez. Ülkemiz ve ekonomimizin can damarı olan havalimanında insanların perişan edilmesi, uçakların havadan geri dönmesi ne sebepten dolayı olursa olsun kabul edilebilir değildir” dendi.



UBP Milletvekili Ersin Tatar, şunları söyledi:'Bu ülke, bu evlet hepimizindir. Gelen bilgiler sıkıntıları artırıcı niteliktedir. Ercan Havalimanı’nda eylemler nedeniyle kaos yaşanıyor. Sendikaların açıklamaları ortadadır. Hükümet toplumu bir birine düşürmekten kaçınmalıdır. Yapılması gereken sürekli diyalogla ortak çözümler üretmektir.Gerginlikten kaçınılmalı herkes sağduyu ile hareket etmelidir. Bu noktada başlıca görev ise hükümete düşmektedir'





Çok ciddi bir ekonomik darboğazdan geçiyoruz



Başbakan Tufan Erhürman, ülkede olağandışı koşullardan geçildiğini belirterek, tüm vatandaş, örgütler ve kamu görevlilerinden beklentisinin sorumluluk bilinci ile hareket etmeleri yönünde olduğunu vurguladı.



Bakanlar Kurulu, dün yaklaşık dört saat süren bir toplantı yaptı. Başbakan Tufan Erhürman toplantı sonrasında Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.



Ek mesailerle ilgili düzenlemenin dört aylık süre için geçerli olacağını söyleyen Erhürman, casino ve bet ofislerden ek vergi alınacağını,bazı ürünlerin KDV oranlarının düşürüldüğünü, kuraklık tazminatlarının ödenmesine olanak sağlamak amacıyla fon aktarıldığını, kiralarda döviz kurunun sabitlendiğini belirtti.



Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önümüzdeki günlerde görüşme için randevu ayarlaması yapılacağını, muhtemelen gelecek haftanın ilk günlerinde randevunun gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede olağandışı koşullardan geçildiğini, 6 aylık hükümet döneminin başından itibaren etkili olan bu koşulların etkisini giderek artırdığını söyledi.



Erhürman, “Ciddi bir ekonomik darboğazdan geçiyoruz” dedi.



Bakanlar Kurulu’nun bu darboğazın aşılmasına yönelik tedbirler aldığını dile getiren Erhürman, gelirlerden feragat edildiğini ayrıca gelirler elde etmek suretiyle dar gelirli yurttaşların bu süreci en az zararla atlatmasını sağlayacak birtakım önlemler geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.



Bir süre önce 23 maddelik bir paketi kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Erhürman, tüzük, emirname, yasa gücünde kararnamelerle bunları mevzuata kavuşturacaklarını daha önce açıkladıklarını, bugün de Bakanlar Kurulu’ndan geçirilenlerle ilgili bilgi aktaracağını kaydetti.



Erhürman, “Kimilerince aslına içinden geçmekte olduğumuz darboğazın ciddiyeti tam olarak anlaşılmadı gibi geliyor ama biz bu ciddiyetin farkındayız ve halkımızın bir bütün olarak, başta dar gelirler olmak üzere bir bütün olarak bu darboğazdan en az hasarla geçmesini sağlamak için elimizden gelen her tür çabayı gösteriyoruz” dedi.

Bu çabanın sadece hükümetle sınırlı kalamayacağını dile getiren Erhürman, tüm kesimlere sadece kendilerini değil tüm halkı düşünmeleri ve geçici bir süre için nelerden feraget edebilecekleri sorusunu kendilerine sormaları çağrısında bulundu.