ERCAN’DA PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Dün akşam, Ercan Havalimanı’nda M.O.K.A.S. (E-57), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 43 bin 900 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



