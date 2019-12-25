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ERCAN'DA TUTUKLANDI!

ERCAN'DA TUTUKLANDI!

KKTC'ye giriş yaptığı an tutuklandı!

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3. 23.12.2019 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Ercan Hava Limanında Bekir AKTAŞ’a ait sırt çantası ve içerisinde bulunan nüfus cüzdanı, 2 adet Iphone 7 plus marka cep telefonu kulaklığı, 2 adet şarjer ve kabloları, 50 TL madeni para ve bir şişe parfümün çalınması olayı ile ilgili olarak aranmakta olan A.G.(E-32), Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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