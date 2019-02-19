ERCAN'DA UYUŞTURUCU!
1 kişi tutuklandı!
A+A-
Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan B.S. uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 20:30 sıralarında, Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan B.S.(E-31)’ye üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve el bagajında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.
Etiketler : Ercan Havalimanı, uyuşturucu, tutuklanma
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.