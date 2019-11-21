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ERCAN'DA UYUŞTURUCU!

ERCAN'DA UYUŞTURUCU!

Narkotik köpeğinden kaçamadı!

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ERCAN’DA UYUŞTURUCU

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan E. O.’ya (E-38) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu içerdiğine inanılan 1 adet hap bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu içerdiğine inanılan hapa emare olarak el kondu.


 

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