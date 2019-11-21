ERCAN'DA UYUŞTURUCU!
Narkotik köpeğinden kaçamadı!
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ERCAN’DA UYUŞTURUCU
Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan E. O.’ya (E-38) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu içerdiğine inanılan 1 adet hap bulundu. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu içerdiğine inanılan hapa emare olarak el kondu.
Etiketler : Ercan Havalimanı, uyuşturucu, tutuklanma
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