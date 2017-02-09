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ERCAN’DA UYUŞTURUCU

ERCAN’DA UYUŞTURUCU

Ercan Havalimanı’ndan

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Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalışan Ş.İ., kanunsuz uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.50 sıralarında, Ş.İ. (E-25) üzerinde ve eşyalarında, Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada, zanlının tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gram ağırlığında madde bulundu.

Zanlı genç tutuklanırken bulunan madde emare alındı.

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