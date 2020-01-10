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ERCAN'DA YASAL İŞLEM

ERCAN'DA YASAL İŞLEM

Ercan'dan çıkamadı...

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Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 09.01.2020 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Ercan Havaalanında N.A. (E-32)’nın tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan toplam 15.810 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir.  Bahse konu şahıs hakkında, yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

 

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