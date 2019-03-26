ERCAN’DAN 18 BİN DOLARLA ÇIKARKEN YAKALANDI

Ercan Havalimanı’nda, A.K. (E-48) adlı kişinin, tasarrufundaki 18 bin Amerikan Doları’nı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Para ve Kambiyo Yasası uyarınca, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para ile yurt dışına çıkışlarda yetkili birimlere bilgi verme zorunluluğu bulunuyor.



