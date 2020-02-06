ERCAN’DAN 24 BİN 500 STG İLE ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Ercan Havalimanı’nda A.S. (E-25), tasarrufunda bulundurduğu 24 bin 500 sterlin nakit para ile yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.



