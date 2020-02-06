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ERCAN’DAN 24 BİN 500 STG İLE ÇIKMAYA ÇALIŞTI

ERCAN’DAN 24 BİN 500 STG İLE ÇIKMAYA ÇALIŞTI

1 kişi hakkında yasal işlem!

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ERCAN’DAN 24 BİN 500 STG İLE ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Ercan Havalimanı’nda A.S. (E-25), tasarrufunda bulundurduğu 24 bin 500 sterlin nakit para ile yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

 

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