ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

Ercan Havalimanında, E.A.(E-46) beraberinde bulundurduğu 10.000 Euro muadili Döviz veya Türk lirasından fazla olan 74.000 TL nakit parayla ve 10.000 ABD dolarından fazla olan 14 adet 22 ayar altın bileziği yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.