ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket
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Ercan Havalimanı’nda N.E.(E-41) dün tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili nakit paradan fazla 17.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler : Ercan Havalimanı, Para ve Kambiyo Yasası, aykırı hareket
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