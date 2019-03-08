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ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket

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Ercan Havalimanı’nda N.E.(E-41) dün tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili nakit paradan fazla 17.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.

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