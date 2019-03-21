ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Para kambiyo yasasına aykırı hareket!
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PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET
Ercan Havalimanı’nda dün, M.U.E.(E-46), tasarrufunda 50 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler : Ercan Havalimanı, Para kambiyo yasası, aykırı hareket
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