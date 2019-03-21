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ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

Para kambiyo yasasına aykırı hareket!

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PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET    

Ercan Havalimanı’nda dün, M.U.E.(E-46), tasarrufunda 50 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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