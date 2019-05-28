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ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

1 kişi hakkında yasal işlem!

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PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET      

Ercan Havalimanı’nda dün  M.Z.S.A.M. (E-48) tasarrufunda 50 bin ABD doları nakit parayı  yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

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