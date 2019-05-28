ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
1 kişi hakkında yasal işlem!
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PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET
Ercan Havalimanı’nda dün M.Z.S.A.M. (E-48) tasarrufunda 50 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler : Ercan Havalimanı, Para kambiyo yasası, aykırı hareket
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