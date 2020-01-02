ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

Ercan Havaalanı’nda dün saat 14.00 sıralarında, E.C. (E-47) tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para olan 20 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.