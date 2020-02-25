Ercan’dan çıkamadı!

Dün, saat 19:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Y.A. (E-38), tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 90.000 ABD Doları ve 37.000 Euro nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BRT/PGM