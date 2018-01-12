ERCAN'DAN ÇIKAMADI!

Ercan Havalimanı’nda dün saat 06.30 sıralarında Y.Y. (E-51), beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 16 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Polis açıklamasında Y.Y hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.