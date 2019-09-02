ERCAN'DAN ÇIKAMADILAR!
2 kişi hakkında yasal işlem!
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Ercan Havalimanı’nda dün, yasanın belirttiği rakamın üzerinde nakit parayı yurt dışına çıkarmaya çalışan iki kişi tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Ö.A.(E-47) tasarrufunda 118 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.
A.S.(E-46) ise tasarrufunda 33 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.
Etiketler : Ercan Havalimanı, dolar, döviz
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