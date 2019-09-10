ERCAN'DAN ÇIKAMADILAR!

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 21:30 sıralarında, Ercan Havalimanında, D.M.(K-43), tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 29.100 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturması devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 21:15 sıralarında, Ercan Havalimanında, S.A.(E-34), tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 30.000 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturması devam ediyor.