ERCAN'DAN ÇIKAMADILAR!

1 18.11.2019 tarihinde, saat 08:20 sıralarında, Ercan Havalimanında, O.K.Ö. (E-42) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 20.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 18.11.2019 tarihinde, saat 18:20 sıralarında, Ercan Havalimanında, M.K.(E-45) tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 30.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.