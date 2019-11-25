ERCAN'DAN ÇIKAMADILAR!
2 kişi hakkında yasal işlem!
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10 bin Euro veya muadilinden fazla parayla ülkeden çıkarmaya çalışan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ercan Havalimanı’nda yetkili makamlara bilgi vermeden 10 bin Euro veya muadilinden fazla parayla ülkeden çıkarmaya çalışan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, J.A.M.Z.(E-62) 16 bin Amerikan Doları, İ.Y.(E-44) ise 25 bin Euro nakit parayla ülkeden çıkış yapmaya çalışırken yakalandı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Ercan Havalimanı, 10 bin Euro veya muadilinden fazla para
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