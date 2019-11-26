ERCAN'DAN ÇIKAMADILAR!

1. 25.11.2019 tarihinde, saat 06.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda H.Ş.Ç. (E-60), tasarrufunda 10,000 euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 25.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 25.11.2019 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda İ.P. (E-36), tasarrufunda 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 14.500 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.