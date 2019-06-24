ERCAN'DAN ÇIKMAK İSTERKEN TUTUKLANDI!

20 BİN DOLARLA KKTC’DEN ÇIKIŞ YAPMAYA ÇALIŞAN KİŞİ TUTUKLANDI

Ercan Hava Limanı’nda dün L.F. (E-38), tasarrufunda bulunan 18 bin 400 ABD Doları ve bin 150 Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edildi. İlgili kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.



