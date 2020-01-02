ERÇİKA TUTUKLU YARGILANACAK!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Esra Korcan’ın ölümüne neden olan zanlı Hüseyin Yusuf Erçika dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Esra Korcan’ın ölümüne neden olan zanlı Hüseyin Yusuf Erçika dün yeniden “Tedbirsizlik ve ihmal sonucu bir kişinin ölmesine sebep olma”, “Dikkatsiz sürüş”, “Tehlikeli sürüş” ve “Süratli araç kullanma” suçlarıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Teminat maksatları bakımından mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Erçika, davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak ceza evine gönderildi.

Avukat itiraz etmişti

Zanlı Hüseyin Yusuf Erçika, geçtiğimiz Cuma günü cezaevi talebi ile Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılmış, avukatı ise cezaevi talebine itiraz etmesi üzerine teminat duruşması dünkü tarihe ertelenmişti. Zanlı avukatı dünkü duruşmada Pile'de ikamet eden zanlının yargılamaktan kaçmayacağına dair 8 tanık dinleterek zanlının uygun bir teminata bağlanarak serbest bırakılmasını talep etti.

3 ayı geçmemek şartıyla ceza evine gönderildi

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlının ikamet ettiği Pile köyünün özel bir statüde bulunduğuna, KKTC polisinin üniformalı olarak Pile köyüne giremediğini, Pile köyünde yaşayan kişilerin işlem yaptırmadan Güney Kıbrıs’a geçebildiğine vurgu yaparak zanlının kaçma ihtimalinin bulunduğuna işaret etti.

Güzeler, zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak ceza evine gönderilmesine emir verdi.