Erdoğan, 15 Kasım'da KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Acil Durum Hastanesi’nin açılışını yapmak hem de 15 Kasım törenlerine katılmak amacıyla KKTC’ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan arasındaki ortak basın toplantısında Erdoğan tarafından duyurulan ziyaret için “hem iade-i ziyaret yaparız hem de Maraş’ta bir piknik yaparız” şeklinde duyuruldu.