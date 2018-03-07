Erdoğan ile görüşme saat 16.00'da
TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya giden Başbakan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’in ziyaret programı belli oldu.
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TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya giden Başbakan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’in ziyaret programı belli oldu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre program şu şekilde
10:00 – Anıtkabir Ziyaret
10:30 – Resmi Karşılama Töreni (Başbakanlık Çankaya)
- T.C Başbakanı Binali YILDIRIM ile başbaşa görüşme
- Heyetler arası görüşme
- Ortak basın toplantısı
- T.C Başbakanı Binali Yıldırım’ın Başbakan Tufan Erhürman ve heyeti onuruna verecekleri çalışma yemeği
16:00 – T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın KKTC Başbakanı Tufan ERHÜRMANI kabulleri (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)
Programda belirtilen saatleri KIBRIS saatine göre verildi
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