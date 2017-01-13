ERDOĞAN: KIBRIS'TA TÜRK ASKERİNİN ÇEKİLMESİ,,,,

Cumhurbaşkanı Erdogan "Yok Karpaz yok başka bir yer Kıbrıs'ta böyle bir şey söz konusu olmaz.Annan Planı'nın artık geçerliliği yok" dedi

Ayrıca ,Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışmanın içerisinde, samimiyet ortaya koyduğunu ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan, hala bunlar farklı beklentiler içerisinde olduğunu Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi söz konusu olmadığını. Annan Planı’nın artık geçerliliği yok. Bir dönem KKTC, iki dönem Rumlar yönetebilir. Adil kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur dedi.