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ERDOĞAN, TATAR VE ÖZESAY'I KABUL EDECEK

ERDOĞAN, TATAR VE ÖZESAY'I KABUL EDECEK

Erdoğan 14.30’da Tatar ve Özersay’ı kabul edecek

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Üst düzey temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a giden Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün öğleden sonra (KKTCSİ) 14.30’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’da, Dolmabahçe Sarayı’nda kabul edilecek.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulunacak.

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