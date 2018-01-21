ERDOĞAN'DAN AFRİKA ÖFKESİ

TC Cumhurbaşkanı R.T Erdoğan, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'a da mesaj verdi, Afrika gazetesini hedef gösterdi.

"KUZEY KIBRIS'TA PESPAYE GAZETE AHLAKSIZCA BAŞLIK ATMIŞ"

A HABER ve SABAH'ın haberine göre Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında şunları söyledi:;

"Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıs'lı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevabı vermeleri lazım."

Erdoğan ayrıca HDP'nin Afrin operasyonu sonrası halkı provoke ettiği iddiasıyla "Çıkmış HDP'nin bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımız. Bu milli bir mücadeledir, karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz" dedi.

İşte TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Birileri sözüm ona 'soykırım' diye suçluyor ya. Asıl soykırıma Türk halkları maruz kalmıştır. Balkanlar'da, Kafkaslar'da bıraktığımız yiğitlerimiz için yakılan ağıtlar bugün de yüreğimizi dağlamaya devam ediyor."

"Ermeni tehcirinin sebebi olan katliamlarda kaybettiğimiz insanların sayısı soykırım diye ifade edilen rakamlardan katbekat fazladır. Hem suçlu hem güçlü dedikleri türden bir saldırı ile giderek daha çok karşılaşacağımız anlaşılıyor. Ermeni iddialarını dile getirenlere bu tarihin konusudur. Gelin karşılıklı olarak arşivlerimizi inceleyelim, bizim sadece şu anda Genelkurmay arşivimizde 1 milyon 700 bin belge var. Bir milyonu şu anda incelenmiş. Bugüne kadar teklifimizi kabul eden çıkmadı."

"BİLİYORUZ, GÖRÜYORUZ, GÖRÜNTÜLÜYORUZ"

Ne oldu Cerablus'ta, El Bab'da, Rai'de? Dedik ki bize yanlış yapmayın. Obama'ya söylediğim zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Beklediğimiz cevabı alamadık. 15 gündür, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Müttefikimiz olan bazı ülkeler terör örgütüne silah yardımı yapmadık diyorlar ama biz tüm kayıtları ile beraber biliyoruz, görüyüruz, görüntülüyoruz.

"KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA EZER GEÇERİZ"

Bizim arkamızda ABD var diyerek siz Türkiye ile Türk milleti ile baş edemezsiniz. Çıkmış HDP'nin bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımız.

Bu milli bir mücadeledir, karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz.