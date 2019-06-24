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  3. ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...
ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimiyle ilgili açıklama

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi  sonuçlarının İstanbul için hayırlara vesile olmasını dileyerek, gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, resmi olmayan  sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan İmamoğlu'nu  kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  yenileme seçimi sonuçlarının İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını  diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayriresmi sonuçlara  göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bundan önce olduğu gibi ilerleyen süreçte de demokrasiden, hukukun  üstünlüğünden, ülkenin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur  İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerine  yürüyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından  Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç  ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam  edeceğiz."

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