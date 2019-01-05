Eren Bombası!

Göztepe'de Eren Derdiyok sesleri!

Göztepe, Galatasaray’da bileti kesilen Eren Derdiyok’a talip oldu. Eren Derdiyok'un menajeriyle temas kurulurken, sarı-kırmızılılar bu transferde kesenin ağzını açtı.

Sezon başında da Eren Derdiyok’u almaya çalışan Göztepe, bu kez transfere çok yakın.

Sarı-kırmızılılar, Galatasaray’da kadro dışı bırakılıp Antalya kampına götürülmeyen ve teknik direktörFatih Terim tarafından takımda düşünülmediği açıklanan Eren için harekete geçti.

Göz-Göz, transfer piyasası kızışmadan bu işi bitirmek isterken, hemen Eren’in menajeriyle temas kurdu.

Galatasaray’da yıllık 2 milyon euro kazanan futbolcuya, buna yakın bir ücret ödemeye hazır olan Göztepe, kesenin ağzını açmış durumda.

Transferde rakip Sion

Eren’in yurt dışından en ciddi talibi ise Sion. İsviçre kulübü ile yarışan Göztepe, bir an önce transferi noktalamayı hedefliyor.

2 sezon Kasımpaşa forması giydikten sonra Galatasaray’a transfer olan 30 yaşındaki Eren, toplamda çıktığı 101 maçta 35 gol attı.