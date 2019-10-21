ERENKÖY LİSESİNDE UYARI GREVİ!

Erenköy Lisesi’nde yaşanan öğretmen eksikliği nedeniyle Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) uyarı grevi yapıyor.

Sabah 08.00-12.30 saatleri arasında yapılan grevle ilgili olarak basına açıklamada bulunan Sendika Başkanı Selma Eylem,okulların açılmasının ardından bir ay geçmesine rağmen hala daha öğretmen eksikliğinin bulunduğunu ifade ederek boş geçen derslerle öğrencilerin eğitim haklarının elinden alındığını savundu.

Eğitimde, öğretmen eksikliği ile alt yapı sorularının halen çözülemediğini ifade eden Eylem, eğitim bakanını eleştirerek, eğitim de fırsat eşitliliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Selma Eylem, sorun giderilmemesi halinde greve devam edeceğini desözlerine ekledi.

Greve katılarak destek veren okul aile birliği başkanı Göksal Hacıhasanoğlu da geçen yıl da öğretmen eksikliği ile eğitime başlandığını anımsarsak karpaz’ın her konuda olduğu gibi eğitim de de mağdur edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Yaklaşık 600 öğrencisi bulunan Erenköy Lisesi’nde 65 öğretmen görev yapıyor.