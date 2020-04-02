Ergazi’de traktör kazası
Ergazi’de traktör kazası
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13.00 sıralarında, Ergazi köyünün kuzey doğu kısmında bulunan Zeytinlik mevkiinde, Ergazi’de sakin Özkan Tansu (E-67), kullanımında bulunan BK 523 plakalı traktör ile yamaçtan aşağıya indiği sırada traktörün sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu ağır sekilde yaralanmıştır.
Özkan Tansu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmiştir .
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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