Ergenlikle başa çıkmanın yolları

Anneler ve babalar bu noktada çocuklarının sadece fiziksel değişim içinde olmadığını ve duygularının da sürekli değiştiğinin bilincinde olmalıdırlar. Çocukların en hırçın olduğu bu dönemde onlarla doğru iletişim kurmanız çok önemlidir. Olayları sadece kendi açınızdan değil, çocuğunuzun açısından da düşünmeniz gerekmektedir.

Tutarlılık

Ergenlik döneminde en önemli ve en çok dikkat edilmesi gereken maddelerden biri olan tutarlı olmak, çocuğunuzla konuşmalarınız arasındaki cümlelerin birbirleriyle uyuşması demektir. Çocuğunuza bir sorumluluk yüklediğinizde “Artık çocuk değilsin yapabilirsin.” derken, başka olaylarda “Sen daha çocuksun. ”gibi bir tavır takınıyorsanız tutarlı bir konuşma yapmamış olursunuz. Özellikle bu noktaya dikkat etmenizde fayda vardır.

Eleştiri

Eleştiri, sadece ergenlik dönemi için değil çocuğunuzu eğittiniz tüm dönemler için geçerli olan bir konudur. Ergenlik döneminde çocuğunuzun vereceği tepkiler nedeniyle bu durum biraz daha hassastır. Bu nedenle çocuğunuzu eleştirmekten vazgeçmeniz gerekmektedir. Örneğin, yanlış bir arkadaş seçimi yaptığında onu eleştirmek yerine bunu ona düzgün bir dille anlatmaya çalışmalısınız. Yapılan hataları eleştiri olarak değil, eğitici bir biçimde söylemenizde fayda vardır.

Güven

Çocuğunuzun kendi özgüvenini oluşturması için çocuğunuza güvendiğinizi hem hareketlerinizle hem de davranışlarınızla belli etmelisiniz. Böylelikle çocuğunuzun kişiliğinin oluşmasına destek olacaksınız. Özellikle ergenlik dönemlerinde çocuklar her problemini arkadaşlarıyla konuşur. Çocuğunuza güven duygusunu aşılarsanız sizinle de rahat bir biçimde konuşacaktır.

Takdir Etmek

Çocuğunuzun en ufak başarısını dahi takdir etmeniz gerekir. Çocuğunuzun ilgilendiği konular üzerine konuşmalar yapabilir ve sevginizi bu şekilde gösterebilirsiniz. Bunun yanı sıra yaptığı herhangi bir hatada yanında olduğunuzu hissettirmeniz gerekmektedir.

Dinlemek

Çocuğunuzu her konuda dinleyerek çocuğunuza destek olmalısınız. Özellikle ergenlik döneminde odaya kapanmak, sürekli müzik dinlemek, kızgın bir ruh hali ya da sürekli uyuma isteği gibi eğilimleri olan çocuğunuzu karşınıza alarak hissettiklerini ve neden bu şekilde davrandığını anlamaya çalışmanız gerekir.

Saygı

Çocuğunuzun evde kendisi için hazırladığı özel alanlar olabilir. Yarattığı bu özel alandan rahatsız olsanız bile buna saygı göstermelisiniz.