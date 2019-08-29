ERHAN ARIKLI TABURCU OLDU

Omuzunda yırtık sebebiyle Ankara’da özel bir hastanede lokal anestezi ile ameliyat olan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı taburcu oldu.

BRT Muhabirine konuşan Arıklı, omuzunda 1buçuk 2 yıl kadar önce başlayan bir ağrı olduğunu kas yırtılması sonucunda almış olduğu fizik tedavinin de fayda sağlamaması üzerine kireçlenme sıkıntısı da yaşadığını belirterek, doktorların tavsiyesi üzerine ameliyat olma durumunda kaldıklarını söyledi.

Arıklı, başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, Cuma günü Kıbrıs’a döneceğini mücadeleye kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.