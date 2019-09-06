Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ERHAN ERÇİN, AKINCI'NIN ÖZEL TEMSİLCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ
ERHAN ERÇİN, AKINCI'NIN ÖZEL TEMSİLCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

ERHAN ERÇİN, AKINCI'NIN ÖZEL TEMSİLCİSİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Erhan Erçin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Temsilcisi olarak görev yapacak.

A+A-

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Diplomasi ve AB Özel Danışmanı olarak görev yapan ve müzakere heyeti üyesi olan Erhan Erçin, bu yılın başında ihtiyaç doğması durumunda yeniden göreve hazır olduğunu belirterek bu görevinden ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelişmekte olan süreci dikkate alarak bugün itibarı ile Erhan Erçin’i Özel Temsilci olarak görevlendirdi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.